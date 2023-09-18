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На боевом дежурстве в Черном море находятся шесть военных кораблей рф, фото: Myc.News
В Черном море в настоящее время шесть военных кораблей рф (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n187370-v-chernom-more-v-nastoyaschee-vremya-shest-voennyh-korabley-rf-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 18 вересня, на бойовому чергуванні перебувають шість російських кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.
В Азовському морі росія розмістила на бойовому чергуванні чотири кораблі.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 18 суден, з них два рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 23 судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
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