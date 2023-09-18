На боевом дежурстве в Черном море находятся шесть военных кораблей рф, фото: Myc.News

https://racurs.ua/n187370-v-chernom-more-v-nastoyaschee-vremya-shest-voennyh-korabley-rf-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 18 вересня, на бойовому чергуванні перебувають шість російських кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.

В Азовському морі росія розмістила на бойовому чергуванні чотири кораблі.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 18 суден, з них два рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 23 судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.