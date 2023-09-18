Агента ФСБ задержали в Днепре, фото: СБУ

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У Дніпрі контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі агента фсб, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за Збройними силами. Він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.

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Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляють прес-служби СБУ та Дніпропетровської обласної прокуратури.

Зазначається, що зловмисника завербували у червні 2023 року. Він збирав дані про:

переміщення військової техніки (маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами);

місця базування української системи протиповітряної оборони;

розташування електро- та залізничних станцій Дніпра.

Відповідні розвіддані ворогу потрібні були для:

підготовки нових ракетних атак по енергооб'єктах міста;

планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілок.

Зазначається, що для збору інформації зловмисник об’їжджав місто та знімав на власний телефон об'єкти інфраструктури. Відеоматеріали та текстові повідомлення він передавав ворогу через месенджер Telegram.

За ці «послуги» інформатор отримував гроші на банківську картку:

сума винагороди залежала від цінності інформації — від 50 до 100 доларів США;

щоб приховати канали фінансування, кошти на банківську картку надходили за допомогою криптовалютних операцій.

Для маскування розвідувально-підривної діяльності зловмисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників, — зазначають у СБУ.

Під час обшуку у підозрюваного вилучено:

комп’ютерну техніку;

мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності;

набої до автоматичної зброї.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.