Массированная атака рф — украинские защитники уничтожили 27 «шахедов»

https://racurs.ua/n187400-massirovannaya-ataka-rf-ukrainskie-zaschitniki-unichtojili-27-shahedov.html

Ракурс

Усього вночі окупанти запустили по Україні 30 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету «Іскандер-М» у напрямку Кривого Рогу.

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Українські захисники знищили 27 «шахедів» у південних, центральних та західних областях.

Росіяни запустили балістичну ракету «Іскандер-М» по Кривому Розі, де був удар по багатоповерховій будівлі.

Безпілотник уразив склади у Львові, де перекрили вулиці в одному із західних районів поблизу вулиці Городоцької.

У Львові — три влучання у промислові склади, загиблих немає. Попередньо, у напрямку області летіло 18 «шахедів», 15 — вдалось збити, заявив керівник ОВА Максим Козицький.

На складах є загоряння у чотирьох локаціях, пожежу досі гасять, додав він. 26-річного хлопця госпіталізували, він у стані середньої тяжкості.