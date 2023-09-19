Нічні атаки рашистів - постраждали Харків, Львів та Кривий Ріг

https://racurs.ua/ua/n187398-nichni-ataky-rashystiv-postrajdaly-harkiv-lviv-ta-kryvyy-rig.html

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Під час атаки на Львів російські безпілотники-камікадзе пролетіли над історичним центром міста, який внесено до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, зокрема, над головною площею Ринок.

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Кореспонденти BBC бачили над центром щонайменше два безпілотники, які летіли на вкрай низькій висоті. У різних районах міста було чути вибухи та роботу систем ППО.

За даними міської влади, постраждав промисловий склад, у якому почалася пожежа, з-під уламків врятували двох людей, одна з яких зазнала серйозних травм.

Рух транспорту по вул. Городоцькій від перехрестя з вул. Патона до кільця в обидві сторони наразі перекрито. Тут працює спецтехніка і всі відповідні служби.

За словами мера міста Андрія Садового, було поранено 26-річного чоловіка, у якого відкритий перелом кінцівки. Він уже в лікарні, йому надають всю необхідну допомогу.

Як зазначають журналісти Української служби Бі-бі-сі, дрони типу «Шахед» атакували Львів після четвертої ранку — і це була найтриваліша атака на Львів за весь час повномасштабного вторгнення. Безпілотники летіли на місто з різних напрямків.

Атака закінчилася близько 6.00.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росія запустила дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська (місто на узбережжі Азовського моря, у Краснодарському краї) ще 18 вересня близько 23.00. За п’ять годин вони долетіли до Львова.

Попередні нальоти на Львів сталися 6 липня, коли внаслідок руйнування житлового будинку загинуло 10 людей, а також 15 серпня (тоді обійшлося без жертв).

Внаслідок удару по Кривому Розі розпочалася пожежа у багатоповерхівці. Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак повідомив у своєму Телеграм-каналі, що внаслідок нічного удару по Кривому Розі спалахнув багатоповерховий будинок, але пожежа була загашена.

Про яку саме будівлю йдеться, він не уточнив.

Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків, — пише Лисак.

Вранці, за його словами, над Кривим Рогом було також збито російського безпілотника.

Харків також у ніч проти 19 вересня був знову під обстрілами. Наразі є інформація про влучання у промисловій зоні Холодногірського району.

10 російських «Шахедів» збили і над Миколаївською областю уночі 19 вересня, повідомив голова ОВА Кім.