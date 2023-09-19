Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обстрел троллейбуса в Херсоне, фото: Telegram/Александр Прокудин

Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона и попали в троллейбус (ФОТО)

19 сен 2023, 10:43
999

Військові рф 19 вересня обстріляли Корабельний район Херсона. Влучили у тролейбус, який рухався містом. Двоє пасажирів отримали поранення.


.

Поліцейський, який перебував поруч — загинув, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1 тис. кв. м, повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров