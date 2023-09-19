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Обстрел троллейбуса в Херсоне, фото: Telegram/Александр Прокудин
Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона и попали в троллейбус (ФОТО)https://racurs.ua/n187405-okkupanty-obstrelyali-korabelnyy-rayon-hersona-i-popali-v-trolleybus-foto.htmlРакурс
Військові рф 19 вересня обстріляли Корабельний район Херсона. Влучили у тролейбус, який рухався містом. Двоє пасажирів отримали поранення.
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Поліцейський, який перебував поруч — загинув, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1 тис. кв. м, повідомив керівник МВС Ігор Клименко.
Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення.
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