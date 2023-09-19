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Ракурс
Обстріл тролейбуса в Херсоні, фото: Telegram/Олександр Прокудін

Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона і влучили в тролейбус (ФОТО)

19 вер 2023, 10:43
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Військові рф 19 вересня обстріляли Корабельний район Херсона. Влучили у тролейбус, який рухався містом. Двоє пасажирів отримали поранення.


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Поліцейський, який перебував поруч — загинув, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

Обстріл тролейбуса в Херсоні, фото: Telegram/Олександр Прокудін

Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1 тис. кв. м, повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення.

Обстріл тролейбуса в Херсоні, фото: Telegram/Олександр Прокудін

Джерело: Ракурс


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