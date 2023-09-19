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Обстріл тролейбуса в Херсоні, фото: Telegram/Олександр Прокудін
Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона і влучили в тролейбус (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187405-okupanty-obstrilyaly-korabelnyy-rayon-hersonu-i-vluchyly-v-troleybus-foto.htmlРакурс
Військові рф 19 вересня обстріляли Корабельний район Херсона. Влучили у тролейбус, який рухався містом. Двоє пасажирів отримали поранення.
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Поліцейський, який перебував поруч — загинув, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1 тис. кв. м, повідомив керівник МВС Ігор Клименко.
Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення.
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