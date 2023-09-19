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Зерновой кризис — Киев пообещал ограничить импорт из Польши и Венгрии
Зерновой кризис — Киев пообещал ограничить импорт из Польши и Венгрииhttps://racurs.ua/n187412-zernovoy-krizis-kiev-poobeschal-ogranichit-import-iz-polshi-i-vengrii.htmlРакурс
Україна обмежить імпорт із Польщі й Угорщини, якщо ці країни не скасують ембарго на зерно.
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Про це повідомив у своїх соцмережах 19 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Одночасно наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України, — зазначив глава уряду України.
За його словами, контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи, Україна ухвалить рішення про заборону імпорту певних категорій товарів із зазначених країн.
Лідер Польщі Анджей Дуда підтвердив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку для обговорення питання експорту зерна. В офісі президента Польщі зазначили, що імпорт українського зерна стане однією із тем переговорів. Раніше Анджей Дуда наголосив, що Варшава продовжить відстоювати власні інтереси у питанні продажу та імпорту зерна.
Польща не змінить рішення щодо заборони імпорту зерна з України.
Ми дотримуємося своєї позиції. Така скарга до СОТ на нас не справляє враження, і ми не маємо наміру скасовувати через це ембарго, яке запровадили, — сказав речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.
Мюллер наголосив, що в уряді Польщі вірять:
Наша позиція є правильною, що виникає з аналізу економічної ситуації, а також міжнародного законодавства і права ЄС.
Водночас речник уряду запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну у світлі російської агресії:
Ми підтримуємо Україну, але не може бути так, що коли наші економічні чи сільськогосподарські інтереси опинилися під загрозою, то ми відступатимемо перед моральним чи правовим тиском, як у цьому випадку.
Нагадаємо, 18 вересня Україна все-таки подала позови проти Польщі, Угорщини та Словаччини через відмову цих країн скасувати заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції.
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