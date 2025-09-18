Денис Шмыгаль, фото: Wikimedia Commons

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем.

Про це сьогодні, 18 серпня, на прес-конференції із міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем заявив очільник Міноборони України Денис Шмигаль, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше — це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил, — зазначив Шмигаль.

За його словами, ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив:

Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури.

Шмигаль зазначив, що центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання.

Які, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу, — додав він.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»