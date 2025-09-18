Україна та Польща створять спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n209172-ukrayina-ta-polscha-stvoryat-spilnu-operatyvnu-grupu-z-bezpilotnyh-aviaciynyh-system-shmygal.htmlРакурс
Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем.
Про це сьогодні, 18 серпня, на прес-конференції із міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем заявив очільник Міноборони України Денис Шмигаль, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше — це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил, — зазначив Шмигаль.
За його словами, ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив:
Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури.
Шмигаль зазначив, що центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання.
Які, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу, — додав він.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»