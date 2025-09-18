Ракурсhttps://racurs.ua/
Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва, фото: Міноборони Польщі
Міністр оборони Польщі прибув до Києва (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209165-ministr-oborony-polschi-prybuv-do-kyieva-foto.htmlРакурс
До Києва з візитом прибув віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Про це сьогодні, 18 вересня, вранці повідомила прес-служба Міністерства оборони Польщі.
Віце-прем'єр-міністр перебуває з візитом до Києва з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі, де він обговорить зі своїм колегою, серед іншого, військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію в контексті російської агресії, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 17 вересня, у Київ з візитом прибула президент Європейського парламенту Роберта Мецола.