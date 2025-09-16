Новини
У будинок у Польщі під час вторгнення БпЛА влучив не дрон, а ракета з винищувача. Фото:

В будинок у Польщі 10 вересня влучив не дрон, а ракета з F-16 — ЗМІ

16 вер 2025, 15:55
Будинок у Польщі зазнав руйнувань 10 вересня не через російський БпЛА.

Дах оселі, що постраждала під час вторгнення російських дронів до Польщі, зруйнувала ракета з винищувача F-16 Повітряних сил Польщі. На дім впала ракета класу ракета «повітря-повітря» довжиною біля 3 м і вагою понад 150 кг, у якій не спрацювала система наведення. Про це повідомило видання Rzeczpospolita.

Зазначається, що руйнування могли бути б і більшими. На щастя, ракета не перейшла у бойовий режим і не вибухнула. ЗМІ пише, що слідчі вже розібралися в інциденті, але суспільству цю інформацію не розкривають.

Прокуратура також поки не розкриває інформації про «невстановлений об'єкт», що зруйнував дах будинку у селі Вирики на Люблінщині 10 вересня під час вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Нагадаємо, польські ЗМІ інформували, що на сході Польщі у селі Вирики у Влодавському повіті Люблінського воєводства уламки російського безпілотника впали на житловий будинок. Пошкоджено дах будівлі та автомобіль на території, але ніхто не постраждав

Джерело: Rzeczpospolita

Джерело: Ракурс


