Наслідки російської повітряної атаки 10 вересня у Польщі, фото: PolsatNews
На сході Польщі у селі Вирики у Влодавському повіті Люблінського воєводства уламки російського безпілотника впали на житловий будинок.
Пошкоджено дах будівлі та автомобіль на території. Про це повідомляє PolsatNews.
Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає.
Також у Польщі були знайдені інші фрагменти безпілотників:
- У Чесниках Замойського повіту Люблінського воєводства біля місцевого кладовища виявили стабілізатор безпілотника;
- у Вихалево та Кшивовержбе в Парчевському повіті Люблінського воєводства також виявили уламки;
- ще один безпілотник впав в Мнішкуві Опочинського повіту Лодзинського воєводства. Ймовірно, у нього закінчилося паливо.
У ніч на сьогодні, 10 вересня, під час чергової масованої повітряної атаки по Україні близько десяти російських безпілотників перетнули кордон Польщі. Кілька з них збила польська армія.
