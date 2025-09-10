Новини
Наслідки російської повітряної атаки 10 вересня у Польщі, фото: PolsatNews

Російський дрон пошкодив будинок у Польщі (ФОТО)

10 вер 2025, 10:47
На сході Польщі у селі Вирики у Влодавському повіті Люблінського воєводства уламки російського безпілотника впали на житловий будинок.

Пошкоджено дах будівлі та автомобіль на території. Про це повідомляє PolsatNews.

Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Також у Польщі були знайдені інші фрагменти безпілотників:

  • У Чесниках Замойського повіту Люблінського воєводства біля місцевого кладовища виявили стабілізатор безпілотника;
  • у Вихалево та Кшивовержбе в Парчевському повіті Люблінського воєводства також виявили уламки;
  • ще один безпілотник впав в Мнішкуві Опочинського повіту Лодзинського воєводства. Ймовірно, у нього закінчилося паливо.

У ніч на сьогодні, 10 вересня, під час чергової масованої повітряної атаки по Україні близько десяти російських безпілотників перетнули кордон Польщі. Кілька з них збила польська армія.

