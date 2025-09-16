Зруйнований будинок у Польщі. Фото:

Влада Польщі відреагувала на публікацію ЗМІ про влучання в будинок ракети з винищувача.

Президент Польщі Кароль Навроцький вимагає пояснень у польського уряду після публікації видання Rzeczpospolita про те, що у будинок під Любліном під час вторгнення російських безпілотників влучив не російський дрон, а ракета з винищувача F-16. Заяву польського лідера 16 вересня Бюро національної безпеки Польщі опублікувало в соцмережі X.

Це обов’язок уряду — застосувати усі інструменти та інстутиції, щоб прояснити це питання якнайшвидше. Немає згоди на приховування інформації. В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ні польський президент, ні Бюро нацбезпеки не були поінформовані про висновки щодо причини пошкодження цього будинку.

Нагадаємо, видання Rzeczpospolita поінформувало, що будинок у Польщі зазнав руйнувань 10 вересня не через російський безпілотник.

Дах оселі, що постраждала під час вторгнення російських дронів до Польщі, зруйнувала ракета з винищувача F-16 Повітряних сил Польщі. На дім впала ракета класу ракета «повітря-повітря» довжиною біля 3 м і вагою понад 150 кг, у якій не спрацювала система наведення.