До Києва з візитом прибув віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Про це сьогодні, 18 вересня, вранці повідомила прес-служба Міністерства оборони Польщі.

Віце-прем'єр-міністр перебуває з візитом до Києва з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі, де він обговорить зі своїм колегою, серед іншого, військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію в контексті російської агресії, — вказано в повідомленні.