Владислав Косиняк-Камиш прибыл в Киев, фото: Минобороны Польши

Министр обороны Польши прибыл в Киев (ФОТО)

18 сен 2025, 09:56
До Києва з візитом прибув віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Про це сьогодні, 18 вересня, вранці повідомила прес-служба Міністерства оборони Польщі.

Віце-прем'єр-міністр перебуває з візитом до Києва з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі, де він обговорить зі своїм колегою, серед іншого, військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію в контексті російської агресії, — вказано в повідомленні.

Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва, фото: Міноборони Польщі

Нагадаємо, вчора, 17 вересня, у Київ з візитом прибула президент Європейського парламенту Роберта Мецола.

