Ракурсhttps://racurs.ua/
Удар по Константиновке – в СБУ прокомментировали статью о "трагической ошибке Украины"
Удар по Константиновке — в СБУ прокомментировали статью о «трагической ошибке Украины»https://racurs.ua/n187413-udar-po-konstantinovke-v-sbu-prokommentirovali-statu-o-tragicheskoy-oshibke-ukrainy.htmlРакурс
За даними СБУ, росія вдарила по Костянтинівці із комплексу С-300.
.
Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії, повідомили «Суспільному» у пресслужбі відомства.
СБУ проводить розслідування, повідомило джерело в службі.
За даними слідства, яке веде Служба безпеки України, 6 вересня по ринку у Костянтинівці російські окупанти вдарили з С-300, — такий коментар зі Служби безпеки отримала й «Українська правда».
Нагадаємо, видання The New York Times випустило розслідування, у якому йдеться, що удар по Костянтинівці на Донеччині 6 вересня, унаслідок якого загинули 15 людей, ймовірно, завдала українська ракета ППО, випущена з системи «Бук». Видання припускає, що сталась «трагічна випадковість»: ракета могла вийти з ладу та впала, не влучивши у ціль.
Журналісти зазначають, що проаналізували свідчення очевидців, публікації в соцмережах, супутникові зображення, сліди від удару на місці, уламки ракети, а також місце поблизу Дружківки, звідки, ймовірно, запустили ракету.
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив «Суспільному», що розслідування ведеться, але більше коментувати він не може.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...