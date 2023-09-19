Удар по Костянтинівці - в СБУ прокоментували статтю про трагічну помилку України"

https://racurs.ua/ua/n187413-udar-po-kostyantynivci-v-sbu-prokomentuvaly-stattu-pro-tragichnu-nevdachu-ukrayiny.html

Ракурс

За даними СБУ, росія вдарила по Костянтинівці із комплексу С-300.

.

Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії, повідомили «Суспільному» у пресслужбі відомства.

СБУ проводить розслідування, повідомило джерело в службі.

За даними слідства, яке веде Служба безпеки України, 6 вересня по ринку у Костянтинівці російські окупанти вдарили з С-300, — такий коментар зі Служби безпеки отримала й «Українська правда».

Нагадаємо, видання The New York Times випустило розслідування, у якому йдеться, що удар по Костянтинівці на Донеччині 6 вересня, унаслідок якого загинули 15 людей, ймовірно, завдала українська ракета ППО, випущена з системи «Бук». Видання припускає, що сталась «трагічна випадковість»: ракета могла вийти з ладу та впала, не влучивши у ціль.

Журналісти зазначають, що проаналізували свідчення очевидців, публікації в соцмережах, супутникові зображення, сліди від удару на місці, уламки ракети, а також місце поблизу Дружківки, звідки, ймовірно, запустили ракету.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив «Суспільному», що розслідування ведеться, але більше коментувати він не може.