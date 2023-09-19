Трагічна невдача ЗСУ - розслідування The New York Times про удар по ринку в Костянтинівці

https://racurs.ua/ua/n187406-tragichna-nevdacha-zsu-rozsliduvannya-the-new-york-times-pro-udar-po-rynku-v-kostyantynivci.html

Ракурс

The New York Times випустила розслідування про ракетний удар по Костянтинівці.

.

Журналісти проаналізували докази, включно з осколками ракет, супутниковими зображеннями, свідченнями очевидців і публікаціями в соцмережах.

Газета пише, що на ринок прилетіла ракета 9М38 з українського комплексу «Бук», запущена з Дружківки.

NYT посилається на слова людей, що чули два пуски на околицях міста, і на своїх журналістів, які були на місці ймовірних пусків і показали фото звідти.

Видання проаналізувало відео, опубліковане Зеленським. На кадрах видно віддзеркалення ракети на дахах авто і реакцію людей, які обертаються на звук польоту ракети. NYT вважає, що траєкторія прольоту вказує на запуск з підконтрольної Україні території.

Опитані експерти вважають, що ракета збилася з курсу через несправність, тобто удар був ненавмисним. Інші фахівці кажуть, що знайдені на місці удару отвори на металевих фасадах і уламки відповідають за розміром і формою наслідкам удару ракети 9М38 від комплексу «Бук».

Україна офіційно повідомляла, що по Костянтинівці росіяни вдарили 6 вересня ракетою С-300. Тоді загинули 16 людей. Ракета влучила у ринок.

Наступного дня оглядач Bild Юліан Ріпке вивчив відео влучення ракети та припустив, що вона прилетіла з північного заходу — з територій, які контролюють українські сили. Таких же висновків дійшов засновник Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв, який також вивчив хронологію та відображення на відео. Він припускає, що ракета була випущена українським літаком, і назвав подію «трагічною випадковістю».

Міноборони рф та України не коментували ці висновки.

Варто додати, що NYT посилається також на супутникові знімки, однак у самому матеріалі вони їх не показали.

Декілька днів наші колеги з «Телебачення Торонто» опублікували відео, у якому якраз і розглянули «докази» Левієва (а тепер і NYT) та спростували їх.