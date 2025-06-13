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HIMARS уразив колону армії рф в окупованій Макіївці. Фото:

HIMARS вдарив по колоні армії рф в окупованій Макіївці — журналіст (ВІДЕО)

13 чер 2025, 21:32
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Українські військові влучно вдарили по колоні російської армії на Донбасі.

У п’ятницю, 13 червня, реактивна система залпового вогню HIMARS атакувала військову колону з автобусів та вантажівок на трасі в Макіївці Донецької області. Були використані касетні боєприпаси, що призвело до великих втрат серед окупантів. Про це український журналіст Денис Казанський повідомив у Telegram.

Удар касетним «Хаймарсом» по російській військовій колоні з автобусів та вантажівок на об’їзній дорозі в Макіївці. Повідомляється, що в автобусах багато загиблих та поранених, — написав він та опублікував відео.

Тим часом російські пабліки пишуть, що під удар HIMARS потрапили щонайменше чотири автобуси та кілька військових вантажних машин. Уражена техніка загорілася.

За інформацією Telegram-каналу Supernova+, внаслідок удару загинуло понад 20 російських військових, також є поранені.

Нагадаємо, українська реактивна система залпового вогню HIMARS знищила на окупованій території ворожий гараж, де російській морпіхи 155-ї бригади зварювали додаткову броню на свою бронетехніку. Внаслідок обстрілу була знищена не лише майстерня, але й ворожий особовий склад.

Джерело: Ракурс


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