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В Воронежской области россии упал истребитель Су-34 - СМИ
В Воронежской области россии упал истребитель Су-34 — СМИhttps://racurs.ua/n187439-v-voronejskoy-oblasti-rossii-upal-istrebitel-su-34-smi.htmlРакурс
У Воронезькій області росії «зазнав аварії» винищувач окупаційної армії росії Су-34. Екіпаж катапультувався та був евакуйований.
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Про це сьогодні заявили в міністерстві оборони рф.
У російському відомстві також додали, що екіпаж у складі двох людей катапультувався і «загрози їхньому здоров’ю немає".
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