В Воронежской области россии упал истребитель Су-34 - СМИ

https://racurs.ua/n187439-v-voronejskoy-oblasti-rossii-upal-istrebitel-su-34-smi.html

Ракурс

У Воронезькій області росії «зазнав аварії» винищувач окупаційної армії росії Су-34. Екіпаж катапультувався та був евакуйований.

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Про це сьогодні заявили в міністерстві оборони рф.

У російському відомстві також додали, що екіпаж у складі двох людей катапультувався і «загрози їхньому здоров’ю немає".