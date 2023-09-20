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Ракурс
В Воронежской области россии упал истребитель Су-34 - СМИ

В Воронежской области россии упал истребитель Су-34 — СМИ

20 сен 2023, 11:19
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У Воронезькій області росії «зазнав аварії» винищувач окупаційної армії росії Су-34. Екіпаж катапультувався та був евакуйований.


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Про це сьогодні заявили в міністерстві оборони рф.

У російському відомстві також додали, що екіпаж у складі двох людей катапультувався і «загрози їхньому здоров’ю немає".

Источник: Ракурс


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