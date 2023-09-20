У Воронезькій області росії впав винищувач Су-34 — ЗМІ - Су-34

https://racurs.ua/ua/n187439-u-voronezkiy-oblasti-rosiyi-vpav-vynyschuvach-su-34-zmi-su-34.html

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У Воронезькій області росії «зазнав аварії» винищувач окупаційної армії росії Су-34. Екіпаж катапультувався та був евакуйований.

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Про це сьогодні заявили в міністерстві оборони рф.

У російському відомстві також додали, що екіпаж у складі двох людей катапультувався і «загрози їхньому здоров’ю немає".