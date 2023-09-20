Ракурсhttps://racurs.ua/
У Воронезькій області росії впав винищувач Су-34 — ЗМІ - Су-34
У Воронезькій області росії впав винищувач Су-34 — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n187439-u-voronezkiy-oblasti-rosiyi-vpav-vynyschuvach-su-34-zmi-su-34.htmlРакурс
У Воронезькій області росії «зазнав аварії» винищувач окупаційної армії росії Су-34. Екіпаж катапультувався та був евакуйований.
.
Про це сьогодні заявили в міністерстві оборони рф.
У російському відомстві також додали, що екіпаж у складі двох людей катапультувався і «загрози їхньому здоров’ю немає".
Загрузка...