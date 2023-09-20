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Ракурс
У Воронезькій області росії впав винищувач Су-34 — ЗМІ - Су-34

У Воронезькій області росії впав винищувач Су-34 — ЗМІ

20 вер 2023, 11:19
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У Воронезькій області росії «зазнав аварії» винищувач окупаційної армії росії Су-34. Екіпаж катапультувався та був евакуйований.


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Про це сьогодні заявили в міністерстві оборони рф.

У російському відомстві також додали, що екіпаж у складі двох людей катапультувався і «загрози їхньому здоров’ю немає".

Джерело: Ракурс


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