Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ГУР: Неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье

ГУР: Неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье (ФОТО)

20 сен 2023, 11:58
999

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що 18 вересня невідомі заклали вибухівку та підірвали два літаки Ан-148 та Іл-20, які знаходилися в Підмосков’ї на військовому аеродромі «Чкаловський». Також знищено вертоліт Мі-28Н, який росіяни залучали до збиття ударних дронів над Московською областю.


.

Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники), — йдеться у повідомленні ГУР.

За даними української розвідки, вибухівку під літаки заклали невідомі особи. Обидва літаки Ан-148 та Іл-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а вертоліт Мі-28Н активно використовувався до збиття безпілотників на території рф.

Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один Ан-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров