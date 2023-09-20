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ГУР: Неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье
ГУР: Неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье (ФОТО)https://racurs.ua/n187441-gur-neizvestnye-diversanty-vzorvali-dva-samoleta-i-vertolet-v-podmoskove-foto.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що 18 вересня невідомі заклали вибухівку та підірвали два літаки Ан-148 та Іл-20, які знаходилися в Підмосков’ї на військовому аеродромі «Чкаловський». Також знищено вертоліт Мі-28Н, який росіяни залучали до збиття ударних дронів над Московською областю.
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Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники), — йдеться у повідомленні ГУР.
За даними української розвідки, вибухівку під літаки заклали невідомі особи. Обидва літаки Ан-148 та Іл-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а вертоліт Мі-28Н активно використовувався до збиття безпілотників на території рф.
Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один Ан-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження, — йдеться у повідомленні.
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