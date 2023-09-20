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ГУР: Невідомі диверсанти підірвали два літаки і гелікоптер в Підмосков’ї

ГУР: Невідомі диверсанти підірвали два літаки і гелікоптер в Підмосков’ї (ФОТО)

20 вер 2023, 11:58
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що 18 вересня невідомі заклали вибухівку та підірвали два літаки Ан-148 та Іл-20, які знаходилися в Підмосков’ї на військовому аеродромі «Чкаловський». Також знищено вертоліт Мі-28Н, який росіяни залучали до збиття ударних дронів над Московською областю.


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Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники), — йдеться у повідомленні ГУР.

За даними української розвідки, вибухівку під літаки заклали невідомі особи. Обидва літаки Ан-148 та Іл-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а вертоліт Мі-28Н активно використовувався до збиття безпілотників на території рф.

Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один Ан-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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