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Рада сняла Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова
Рада сняла Шуфрича с должности председателя комитета по свободе словаhttps://racurs.ua/n187448-rada-snyala-shufricha-doljnosti-predsedatelya-komiteta-po-svobode-slova.htmlРакурс
Верховна Рада під час пленарного засідання 20 вересня офіційно зняла нардепа Нестора Шуфрича посади голови парламентського комітету з питань свободи слова. Про це у середу повідомив у Телеграм нардеп Железняк.
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«За» — 258 голосів, — вказав парламентар.
Утім, раніше він повідомляв, що згідно з рішенням, Шуфрич залишиться членом комітету, «так як треба щонайменше три людини для існування парламентського комітету».
Днями народного депутата Шуфрича відправили у СІЗО у справі про державну зраду. Його підозрюють у роботі на росію.
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