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Ракурс
Рада сняла Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова

Рада сняла Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова

20 сен 2023, 14:52
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Верховна Рада під час пленарного засідання 20 вересня офіційно зняла нардепа Нестора Шуфрича посади голови парламентського комітету з питань свободи слова. Про це у середу повідомив у Телеграм нардеп Железняк.


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«За» — 258 голосів, — вказав парламентар.

Утім, раніше він повідомляв, що згідно з рішенням, Шуфрич залишиться членом комітету, «так як треба щонайменше три людини для існування парламентського комітету».

Днями народного депутата Шуфрича відправили у СІЗО у справі про державну зраду. Його підозрюють у роботі на росію.

Источник: Ракурс


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