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Байден объявит о новом "существенном" пакете военной помощи Украине во время визита Зеленского
Байден объявит о новом «существенном» пакете военной помощи Украине во время визита Зеленскогоhttps://racurs.ua/n187456-bayden-obyavit-o-novom-suschestvennom-pakete-voennoy-pomoschi-ukraine-vo-vremya-vizita-zelenskogo.htmlРакурс
Про новий «суттєвий» пакет військової допомоги Україні оголосить президент США Джо Байден під час візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.
Окрім зустрічі із Байденом у четвер у Зеленського запланована зустріч зі спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті та іншими законодавцями.
Про те, що Байден планує оголосити про значний пакет військової допомоги Україні вже завтра, протягом візиту Зеленського до Білого дому, повідомив також Остап Яриш, журналіст «Голосу Америки».
‼️ Джо Байден планує оголосити про значний пакет військової допомоги Україні вже завтра, протягом візиту Зеленського до Білого дому. Це також підтверджують наші джерела. https://t.co/nEjQ22HIfX
— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) September 20, 2023
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