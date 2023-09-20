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Ракурс
Байден оголосить про новий "суттєвий" пакет військової допомоги Україні під час візиту Зеленського

Байден оголосить про новий «суттєвий» пакет військової допомоги Україні під час візиту Зеленського

20 вер 2023, 17:33
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Про новий «суттєвий» пакет військової допомоги Україні оголосить президент США Джо Байден під час візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон.


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Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

Окрім зустрічі із Байденом у четвер у Зеленського запланована зустріч зі спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті та іншими законодавцями.

Про те, що Байден планує оголосити про значний пакет військової допомоги Україні вже завтра, протягом візиту Зеленського до Білого дому, повідомив також Остап Яриш, журналіст Голосу Америки.

Джерело: Ракурс


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