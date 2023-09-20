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Зеленский в ООН – Украина требует реформировать Совбез и разрешить Генассамблее преодолевать вето (ВИДЕО)

Зеленский в ООН — Украина требует реформировать Совбез и разрешить Генассамблее преодолевать вето (ВИДЕО)

20 сен 2023, 19:04
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Президент України закликав реформувати Радбез ООН — зокрема дозволити Генасамблеї долати вето та розширити кількість постійних членів Ради Безпеки ООН.


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Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю і війною, — сказав Зеленський.

Також він висловився про необхідність розширити кількість постійних членів Ради безпеки.

Зеленський вимагає системи превенції агресій через раннє реагування:

Українські солдати зараз своєю кровʼю роблять те, що Рада безпеки ООН, має робити своїми голосуваннями, — зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН.

Інші головні тези виступу українського президента такі:

  • Держава-терорист має на меті підірвати своєю агресією всі дамби міжнародних норм, які мають захищати світ від воєн.
  • Вето в руках агресора — ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето.
  • Багаторічні розмови та проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування ООН. Застосування права вето — ось що потребує реформи.
  • Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу. Коло постійних членів Ради Безпеки має відображати сучасність.
  • Потрібна система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав.
  • Повне виведення всіх російських військ і військових формувань, включно з Чорноморським флотом росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни.
  • Ми готові спільно з членами ООН, які беруть участь у Формулі миру, працювати над відповідними проектами резолюцій та поправок до Статуту ООН.

Источник: Ракурс


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