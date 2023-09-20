Зеленский в ООН – Украина требует реформировать Совбез и разрешить Генассамблее преодолевать вето (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n187461-zelenskiy-v-oon-ukraina-trebuet-reformirovat-sovbez-i-razreshit-genassamblee-preodolevat-veto.html

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Президент України закликав реформувати Радбез ООН — зокрема дозволити Генасамблеї долати вето та розширити кількість постійних членів Ради Безпеки ООН.

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Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю і війною, — сказав Зеленський.

Також він висловився про необхідність розширити кількість постійних членів Ради безпеки.

Зеленський вимагає системи превенції агресій через раннє реагування:

Українські солдати зараз своєю кровʼю роблять те, що Рада безпеки ООН, має робити своїми голосуваннями, — зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН.

Інші головні тези виступу українського президента такі: