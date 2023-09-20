Україна закликала реформувати Радбез ООН і дозволити Генасамблеї долати вето - Зеленський в ООН

https://racurs.ua/ua/n187461-zelenskyy-v-oon-ukrayina-vymagaie-reformuvaty-radbez-i-dozvolyty-genasambleyi-dolaty-veto-video.html

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Президент України закликав реформувати Радбез ООН — зокрема дозволити Генасамблеї долати вето та розширити кількість постійних членів Ради Безпеки ООН.

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Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю і війною, — сказав Зеленський.

Також він висловився про необхідність розширити кількість постійних членів Ради безпеки.

Зеленський вимагає системи превенції агресій через раннє реагування:

Українські солдати зараз своєю кровʼю роблять те, що Рада безпеки ООН, має робити своїми голосуваннями, — зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН.

Інші головні тези виступу українського президента такі: