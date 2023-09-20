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Україна закликала реформувати Радбез ООН і дозволити Генасамблеї долати вето - Зеленський в ООН
Зеленський в ООН — Україна вимагає реформувати Радбез і дозволити Генасамблеї долати вето (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187461-zelenskyy-v-oon-ukrayina-vymagaie-reformuvaty-radbez-i-dozvolyty-genasambleyi-dolaty-veto-video.htmlРакурс
Президент України закликав реформувати Радбез ООН — зокрема дозволити Генасамблеї долати вето та розширити кількість постійних членів Ради Безпеки ООН.
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Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю і війною, — сказав Зеленський.
Також він висловився про необхідність розширити кількість постійних членів Ради безпеки.
Зеленський вимагає системи превенції агресій через раннє реагування:
Українські солдати зараз своєю кровʼю роблять те, що Рада безпеки ООН, має робити своїми голосуваннями, — зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН.
Інші головні тези виступу українського президента такі:
- Держава-терорист має на меті підірвати своєю агресією всі дамби міжнародних норм, які мають захищати світ від воєн.
- Вето в руках агресора — ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето.
- Багаторічні розмови та проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування ООН. Застосування права вето — ось що потребує реформи.
- Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу. Коло постійних членів Ради Безпеки має відображати сучасність.
- Потрібна система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав.
- Повне виведення всіх російських військ і військових формувань, включно з Чорноморським флотом росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни.
- Ми готові спільно з членами ООН, які беруть участь у Формулі миру, працювати над відповідними проектами резолюцій та поправок до Статуту ООН.
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