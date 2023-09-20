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Бранденбургские ворота Берлина вымоют за 35 тыс. евро
Бранденбургские ворота Берлина вымоют за 35 тыс. евроhttps://racurs.ua/n187464-brandenburgskie-vorota-berlina-vymout-za-35-tys-evro.htmlРакурс
Мийка Бранденбурзьких воріт після атаки активістів «Останнього покоління» обійдеться місту у щонайменше 35 тис. євро.
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Колони планують очистити від фарби до кінця тижня. У Державному управлінні пам’яток Берліна повідомили, що старий піщаник, з якого споруджено стовпи, дуже чутливий до зовнішнього впливу. Тож чистка під високим тиском може завдати додаткової шкоди пам’ятці.
Нагадаємо, що активісти облили фарбою усі шість колон Бранденбурзьких воріт. Поліція затримала на місці 14 осіб. Їх звинувачують у «псуванні майна та завданні шкоди суспільству».
Учасники руху кліматичних активістів «Останнє покоління» облили всі шість колон Бранденбурзьких воріт помаранчевою та жовтою фарбою.
Акцію засудили німецькі політики та міська влада столиці ФРН.
Своїми злочинами та хаосом «Останнє покоління» взагалі нічого не досягає. Навпаки, такі дії завдають значної шкоди соціальній підтримці, якої потребує захист клімату, — заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.
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