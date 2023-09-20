Бранденбурзькі ворота Берліна помиють за 35 тис. євро

https://racurs.ua/ua/n187464-brandenburzki-vorota-berlina-pomyut-za-35-tys-ievro.html

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Мийка Бранденбурзьких воріт після атаки активістів «Останнього покоління» обійдеться місту у щонайменше 35 тис. євро.

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Колони планують очистити від фарби до кінця тижня. У Державному управлінні пам’яток Берліна повідомили, що старий піщаник, з якого споруджено стовпи, дуже чутливий до зовнішнього впливу. Тож чистка під високим тиском може завдати додаткової шкоди пам’ятці.

Нагадаємо, що активісти облили фарбою усі шість колон Бранденбурзьких воріт. Поліція затримала на місці 14 осіб. Їх звинувачують у «псуванні майна та завданні шкоди суспільству».

Учасники руху кліматичних активістів «Останнє покоління» облили всі шість колон Бранденбурзьких воріт помаранчевою та жовтою фарбою.

Акцію засудили німецькі політики та міська влада столиці ФРН.