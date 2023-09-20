Алиев заявил о возобновлении суверенитета Азербайджана после действий в Нагорном Карабахе

https://racurs.ua/n187468-aliev-zayavil-o-vozobnovlenii-suvereniteta-azerbaydjana-posle-deystviy-v-nagornom-karabahe.html

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що «антитерористична операція» в Нагірному Карабаху була повністю успішною.

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Азербайджан відновив свій суверенітет, зазначив він.

Алієв оголосив про початок роззброєння армії невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, яка сьогодні по суті капітулювала.

Завтра, 21 вересня, у місті Євлах запланована зустріч представників вірменського населення Нагірного Карабаху й влади Азербайджану. Вони обговорюватимуть реінтеграцію регіону «в рамках Конституції Азербайджану», права і безпеку вірмен Нагірного Карабаху.

Фактично на переговорах вирішуватиметься подальше існування невизнаної НКР, яка проіснувала з 1991 року і пережила кілька воєн.