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Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану після дій в Нагірному Карабаху
Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану після дій в Нагірному Карабахуhttps://racurs.ua/ua/n187468-aliiev-zayavyv-pro-vidnovlennya-suverenitetu-azerbaydjanu-pislya-diy-v-nagirnomu-karabahu.htmlРакурс
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що «антитерористична операція» в Нагірному Карабаху була повністю успішною.
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Азербайджан відновив свій суверенітет, зазначив він.
Алієв оголосив про початок роззброєння армії невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, яка сьогодні по суті капітулювала.
Завтра, 21 вересня, у місті Євлах запланована зустріч представників вірменського населення Нагірного Карабаху й влади Азербайджану. Вони обговорюватимуть реінтеграцію регіону «в рамках Конституції Азербайджану», права і безпеку вірмен Нагірного Карабаху.
Фактично на переговорах вирішуватиметься подальше існування невизнаної НКР, яка проіснувала з 1991 року і пережила кілька воєн.
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