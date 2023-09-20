Азербайджан встановив повний контроль над Карабахом, вогонь припинено

https://racurs.ua/ua/n187443-azerbaydjan-vstanovyv-povnyy-kontrol-nad-karabahom-vogon-prypyneno.html

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Міністерство оборони Азербайджану підтвердило домовленість про припинення вогню. У Нагірному Карабасі прийняли пропозицію щодо припинення вогню з 13.00 20 вересня.

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Як пише «Радіо Свобода», досягнуто домовленості про виведення і «розформування та повне роззброєння збройних формувань так званої „армії оборони Нагірного Карабаху“». Окрім цього, з цієї території мають відвести важку військову техніку.

У штабі визнали, що Азербайджану вдалося «прорватися до бойових позицій „армії оборони“ та взяти під свій контроль низку висот і стратегічних дорожніх вузлів». У зв’язку з цим так звана влада Карабаху «прийняла пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню», передає російська служба ВВС.

Ці заяви пролунали на наступний день після того, як Азербайджан розпочав у Карабаху «локальні антитерористичні заходи». Водночас у соцмережах поширюються відео, на яких, як стверджується, вірменське населення Карабаху залишає населені пункти регіону.

Питання з Азербайджанською стороною щодо «реінтеграції» та забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі у місті Євлах 21 вересня.