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Последствия падения обломков российских ракет в Киеве показали на фото - ракетный удар
Последствия падения обломков российских ракет в Киеве показали на фотоhttps://racurs.ua/n187473-posledstviya-padeniya-oblomkov-rossiyskih-raket-v-kieve-pokazali-na-foto.htmlРакурс
Чергова ракетна атака ворога по Києву сталася у ніч проти 21 вересня. Попередньо з приблизно десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС московські виродки випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей.
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Офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні сили після узагальнення даних.
Агентство Reuters показало фото наслідків російської атаки на Київ.
Внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці. В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загоряння. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
Тривога в Києві тривала понад дві години. Столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення.
Лише уявіть — півтора місяці безперервної тривоги! Ми це перенесли і ще багато чого здолаємо разом! Заради нашої Перемоги! Тому бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, — написав у своїх соцмережах Сергій Попко, начальник КМВА.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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