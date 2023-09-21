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Ракурс
Наслідки падіння уламків російських ракет у Києві показали на фото

Наслідки падіння уламків російських ракет у Києві показали на фото

21 вер 2023, 08:50
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Чергова ракетна атака ворога по Києву сталася у ніч проти 21 вересня. Попередньо з приблизно десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС московські виродки випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей.


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Офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні сили після узагальнення даних.

Агентство Reuters показало фото наслідків російської атаки на Київ.

Агентство Reuters показало фото наслідків російської атаки на Київ

Агентство Reuters показало фото наслідків російської атаки на Київ

Внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці. В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загоряння. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Агентство Reuters показало фото наслідків російської атаки на Київ

Тривога в Києві тривала понад дві години. Столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення.

Агентство Reuters показало фото наслідків російської атаки на Київ

Лише уявіть — півтора місяці безперервної тривоги! Ми це перенесли і ще багато чого здолаємо разом! Заради нашої Перемоги! Тому бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, — написав у своїх соцмережах Сергій Попко, начальник КМВА.

Джерело: Ракурс


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