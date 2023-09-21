Наслідки падіння уламків російських ракет у Києві показали на фото

https://racurs.ua/ua/n187473-naslidky-padinnya-ulamkiv-rosiyskyh-raket-u-kyievi-pokazaly-na-foto.html

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Чергова ракетна атака ворога по Києву сталася у ніч проти 21 вересня. Попередньо з приблизно десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС московські виродки випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей.

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Офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні сили після узагальнення даних.

Агентство Reuters показало фото наслідків російської атаки на Київ.

Внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці. В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загоряння. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Тривога в Києві тривала понад дві години. Столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення.