Ночью в оккупированном Крыму раздавались взрывы

https://racurs.ua/n187475-nochu-v-okkupirovannom-krymu-razdavalis-vzryvy.html

Ракурс

Російське Міноборони заявило про збиття цієї ночі 19 безпілотників над Кримом. Про вибухи повідомляли жителі Євпаторії, Сімферополя, Севастополя, Сак, Новофедорівки та інших населених пунктів.

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Зі слів місцевих, це наймасовіша атака українських дронів за весь час.

Крім того, по одному дрону нібито збили у Курській, Бєлгородській та Орловській областях, додали в Міноборони рф.

За даними Shot, обидва безпілотники впали на території нафтобази «Дружба», один із них вибухнув. Попередньо — пошкоджень резервуарів та постраждалих нібито немає.

В місцевих чатах деяких населених пунктів користувачі повідомили, що протиповітряна оборона у Криму нібито не встигала «відпрацьовувати» всі повітряні цілі. Можливості перевірити ці заяви немає.