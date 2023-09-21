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Прилетело в завод Pepsi в Киевской области, сообщают местные ТГ-каналы
Прилетело в завод Pepsi в Киевской области, сообщают местные ТГ-каналыhttps://racurs.ua/n187479-priletelo-v-zavod-pepsi-v-kievskoy-oblasti-soobschaut-mestnye-tg-kanaly.htmlРакурс
Завод з виробництва Pepsi зазнав пошкоджень внаслідок нічної атаки росіян. Це сталося у Вишневому на Київщині.
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Інформацію про приліт по заводу опублікували у четвер, 21 вересня, у кількох Telegram-каналах. При цьому було опубліковано фото та відео з місця події.
До слова, компанія продовжує працювати в росії та сплачувати значні податки до її бюджету.
Нагадаємо, Україна внесла PepsiCo та Mars до списку «міжнародних спонсорів війни». Про це повідомляє Національне агентство із запобігання корупції. А ось у Фінляндії відреагували на позицію PepsiCo. У фінському парламенті прибрали із прилавків кафе всю продукцію компанії.
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