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Ракурс
Прилетіло у завод Pepsi на Київщині, повідомляють місцеві ТГ-канали

Прилетіло у завод Pepsi на Київщині, повідомляють місцеві ТГ-канали

21 вер 2023, 10:17
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Завод з виробництва Pepsi зазнав пошкоджень внаслідок нічної атаки росіян. Це сталося у Вишневому на Київщині.


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Інформацію про приліт по заводу опублікували у четвер, 21 вересня, у кількох Telegram-каналах. При цьому було опубліковано фото та відео з місця події.

До слова, компанія продовжує працювати в росії та сплачувати значні податки до її бюджету.

Нагадаємо, Україна внесла PepsiCo та Mars до списку «міжнародних спонсорів війни». Про це повідомляє Національне агентство із запобігання корупції. А ось у Фінляндії відреагували на позицію PepsiCo. У фінському парламенті прибрали із прилавків кафе всю продукцію компанії.

Джерело: Ракурс


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