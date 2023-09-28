Все, что нужно знать о варикоцеле

https://racurs.ua/n187480-vse-chto-nujno-znat-o-varikocele.html

Ракурс

Сильный пол иногда ослабевает, когда состояние здоровья ухудшается, а перечень болезней в анамнезе только растет. Одним из частных урологических заболеваний, которое может и не беспокоить мужчин, но прямолинейно влияет на их репродуктивную функцию, является варикоцеле.

.

Для данного диагноза характерно патологическое расширение вен семенного канатика и яичек, что в дальнейшем может вызвать воспаление и бесплодие. Аномальной ширины вены создают давление на яички, тем самым повышают температуру в зоне половых органов, что отрицательно сказывается на образовании полноценных сперматозоидов.

Почему возникает варикоцеле? Более детально можно ознакомиться с информацией по https://feskov.ua/services/urologiya-i-andrologiya/varikotsele?nocache.

Стадии и симптомы

Признаки и симптомы варикоцеле напрямую зависят от стадии протекания болезни. Их принято группировать в 4 типа тяжести заболевания:

Первая степень — патология определяется только на очном осмотре у специалиста. Жалобы на состояние здоровья и видоизменение половых органов отсутствуют. Вторая — мужчина сам может определить и визуально увидеть проблему с расширением вен на яичке в положении стоя. Любые физические нагрузки и активности вызывают дискомфорт при ускоренном кровообращении. Могут возникать тянущие боли в паху. Третья — деформация мошонки, обвисание тканей, заметны гроздевидные сплетения вен, которые нависают над яичком. Четвертая — периодические боли, которые перерастают в постоянные и имеют ноющий дискомфорт. Размер мошонки значительно увеличивается, а определить яичко становится все труднее.

Первая стадия не имеет показаний к оперативному вмешательству, в отличие от последующих трех. Но особое внимание и периодический контроль ситуации у лечащего врача обязателен.

Оперативное лечение

Полноценно вылечить варикоцеле, убрать все видимые симптомы и дискомфорт способно только оперативное вмешательство. Ваш специалист подбирает максимально комфортный и доступный метод хирургического вмешательства, чтобы раз и навсегда забыть о проблеме:

Операция Мармара или микрохирургическая терапия. Один из самых безопасных методов с подпаховым доступом и использованием местной анестезии. Выполняется разрез не более 3 см, а шрамы после операции практически отсутствуют.

Операция по Иваниссевичу — резекция участка вены с последующей ее перевязкой для предотвращения обратного естественному движению венозной крови яичек.



Любой вид хирургических вмешательств имеет свой успех в каждом индивидуальном случае, что подтверждено отзывами тысяч здоровых пациентов на практике.

Профилактика появления варикоцеле не предусмотрена, именно поэтому важно заботиться о своем здоровье и вовремя обращаться к нужному специалисту! Вовремя и регулярно!