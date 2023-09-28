Все, що потрібно знати про варикоцеле

https://racurs.ua/ua/n187480-vse-scho-potribno-znaty-pro-varykocele.html

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Сильна стать іноді слабшає, коли стан здоров’я погіршується, а перелік хвороб в анамнезі тільки зростає. Одним із частих урологічних захворювань, яке може і не турбувати чоловіків, але прямо впливає на їхню репродуктивну функцію, є варикоцеле.

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Для цього діагнозу характерне патологічне розширення вен насіннєвого канатика та яєчок, що надалі може спричинити запалення та безплідність. Аномальної ширини вени утворюють тиск на яєчка, тим самим підвищують температуру в зоні статевих органів, що негативно позначається на утворенні повноцінних сперматозоїдів.

Чому виникає варикоцеле? Більш детально можна ознайомитись з інформацією за посиланням.

Стадії та симптоми

Ознаки та симптоми варикоцеле безпосередньо залежать від стадії перебігу хвороби. Їх заведено групувати у 4 типи тяжкості захворювання:

Перший ступінь — патологія визначається лише на огляді у фахівця. Скарги на стан здоров’я та видозміну статевих органів відсутні.

Друга — чоловік сам може визначити і візуально побачити проблему з розширенням вен на яєчку в положенні стоячи. Будь-які фізичні навантаження та активності викликають дискомфорт при прискореному кровообігу. Можуть виникати болі, що тягнуть в паху.

Третя — деформація мошонки, обвисання тканин, помітні гроноподібні сплетення вен, що нависають над яєчком.

Четверта — періодичні болі, які переростають у постійні та мають ниючий дискомфорт. Розмір мошонки значно збільшується, а визначити яєчко стає дедалі важчим.

Перша стадія немає показань щодо оперативного втручання, на відміну наступних трьох. Але особлива увага і періодичний контроль ситуації у лікаря обов’язковий.

Оперативне лікування

Повноцінно вилікувати варикоцеле, прибрати всі видимі симптоми та дискомфорт здатне лише оперативне втручання. Ваш фахівець підбирає максимально комфортний та доступний метод хірургічного втручання, щоб раз і назавжди забути про проблему:

Операція Мармара чи мікрохірургічна терапія . Один з найбезпечніших методів з підпаховим доступом та використанням місцевої анестезії. Виконується розріз трохи більше 3 див, а шрами після операції практично відсутні.

. Один з найбезпечніших методів з підпаховим доступом та використанням місцевої анестезії. Виконується розріз трохи більше 3 див, а шрами після операції практично відсутні. Операція по Іванісевичу — резекція ділянки вени з подальшою її перев’язкою для запобігання зворотному природному руху венозної крові яєчок.

Будь-який вид хірургічних втручань має свій успіх у кожному індивідуальному випадку, що підтверджено відгуками тисяч здорових пацієнтів на практиці.

Профілактика появи варикоцеле не передбачена, саме тому важливо дбати про своє здоров’я та вчасно звертатися до потрібного фахівця! Вчасно та регулярно!