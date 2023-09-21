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Россияне впервые за полгода ударили по энергетике Украины
Россияне впервые за полгода ударили по энергетике Украиныhttps://racurs.ua/n187481-rossiyane-vpervye-za-polgoda-udarili-po-energetike-ukrainy.htmlРакурс
Росіяни відновили удари по енергетиці України. Через наслідки першої за шість місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах, повідомляє 21 вересня «Укренерго».
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Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Триває відновлення живлення споживачів.
Без світла на ранок залишається 398 населених пунктів.
Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги.
Звертаємо увагу! Зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури, — йдеться у заяві «Укренерго».
10 жовтня буде рік, як росія здійснила першу масовану атаку по українській енергетиці. Того дня росіяни запустили по території нашої держави приблизно сто ракет.
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