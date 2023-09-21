Росіяни відновили удари по енергетиці України

https://racurs.ua/ua/n187481-rosiyany-vpershe-za-pivroku-udaryly-po-energetyci-ukrayiny.html

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Росіяни відновили удари по енергетиці України. Через наслідки першої за шість місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах, повідомляє 21 вересня «Укренерго».

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Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Триває відновлення живлення споживачів.

Без світла на ранок залишається 398 населених пунктів.

Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги. Звертаємо увагу! Зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури, — йдеться у заяві «Укренерго».

10 жовтня буде рік, як росія здійснила першу масовану атаку по українській енергетиці. Того дня росіяни запустили по території нашої держави приблизно сто ракет.