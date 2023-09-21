В Раде проголосовали евроинтеграционный законопроект о нацменьшинствах

https://racurs.ua/n187483-v-rade-progolosovali-evrointegracionnyy-zakonoproekt-o-nacmenshinstvah.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила в цілому проект змін до закону про нацменшини. Це питання є однією з вимог для початку переговорів про членство в Євросоюзі.

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За законопроект № 9610 в парламенті знайшлося 318 голосів, повідомили 21 вересня у своїх соцмережах нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Закон внесли в Раду у зв’язку з висновком Венеціанської комісії, де пропонується узгіднити закон з Європейською конвенцією з прав людини та хартії регіональних мов.

У проекті зазначається, що права нацменшин можуть бути обмежені в інтересах національної безпеки, захисту прав і свобод інших осіб тощо.

Кабмін зможе в ручному режимі визначати порядок визнання населеного пункту таким, де «традиційно» проживають нацменшини та де можливі мовні послаблення.

Держава гарантує безплатні підручники для школярів із нацменшин.

На росіян ці норми не поширюватимуться.

Крім того, закон визначає, хто такі національні меншини, дозволяє використання мов нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також під час надання допомоги.

Він також зобов’язав виконавчу владу розробити методологію використання мов нацменшин у певних регіонах.

В законі закріплюється оновлене визначення «національні меншини (спільноти)», що базується на засадах інклюзивного підходу та відповідної Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 р. Пропоновані зміни передбачають державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками (зокрема електронними) здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот). Зміни також забезпечують можливість використання мов національних меншин (спільнот) у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних і видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насильства, догляду в будинку-інтернаті для громадян похилого віку. Законопроєкт уточнює критерії, на основі яких розроблятиметься методологія використання мов національних меншин (спільнот) у населених пунктах, де традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи становлять значну частину населення. Законопроєкт також дає визначення таким поняттям, як «спеціалізовані книгарні, створені для реалізації прав національних меншин (спільнот)», «супровід (конферанс)». Зміни до законодавства враховують об'єктивні обставини, в яких перебуває Україна у зв’язку з війною з рф, — йдеться в офіційному повідомленні фракції «Європейська солідарність», яка, як повідомляється змогла «збити» кілька шкідливих, на думку «ЄС», правок до законопроекту, що стосувалися книговидавництва.

Історія питання

Рада 13 грудня ухвалила в цілому законопроект № 8224 про національні меншини (спільноти) України. Він є однією з вимог щодо вступу України до Європейського Союзу.

Згідно з пояснювальною запискою, закон закріплює визначення «національних меншин (спільнот)», їх права, свободи та обов’язки, а також особливості відповідної державної політики.

Крім того, на законодавчому рівні вперше закріплюються повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері захисту прав та свобод людей, що належать до національних меншин (спільнот).

Документ передбачав створення консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади різних рівнів, а також центрів національностей у обласних центрах чи певних населених пунктах.

Також окремо регламентується питання міжнародного співробітництва та закордонних зв’язків національних меншин.