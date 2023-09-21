Рада ограничит проценты по микрокредитам

https://racurs.ua/n187485-rada-ogranichit-procenty-po-mikrokreditam.html

Ракурс

Рада обмежить відсотки за мікрокредитами.

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Верховна Рада у четвер, 21 вересня, ухвалила в першому читанні законопроєкт № 9422 про обмеження ставок мікрокредитувальників. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день. Станом на зараз вона буває 2−3% і більше, — зазначив він.

У 2022 році обсяг виданих мікрокредитів впав у 2,7 раза: з 65 млрд гривень у 2021 році до 23,9 млрд гривень. Також зі 144 МФО, що працювали до початку війни на ринку, наразі залишилось 98.

У 2023 році українці дедалі частіше беруть мікрокредити. Тільки за останні пів року було оформлено понад 3,8 млн мікропозик на 18,4 млрд грн.

Про це свідчать дані Опендатабот. Для порівняння, за увесь 2022 рік українці взяли мікрокредитів на загальну суму 23,9 млрд грн.

Також відомо, що загальна заборгованість громадян перед МФО сягнула 8,9 млрд грн.

Історія питання

Через нестабільну економічну ситуацію в країні, яка ще більше загострилась у зв’язку з карантинними заходами, багато українців втратили роботу або у них значно скоротилися доходи. Як наслідок, і так популярні в країні мікрокредити стали ще більш привабливими для багатьох.

Яскрава реклама, розташування кредитних кіосків у багатолюдних місцях або ж взагалі можливість отримати таку позику онлайн, обіцянка швидкого надання грошей «до зарплати» без необхідності підтвердження доходів — усе це стимулює людину витратити за місяць більше, ніж вона заробила. Та як відомо, позичаємо ми чужі кошти тимчасово, а віддаємо свої і назавжди.

На жаль, багато людей при такій спрощеній процедурі отримання кредитів легковажно ставляться до необхідності ретельно вивчити умови надання коштів, у яких, як правило, прописані додаткові комісії та платежі, «болючі» штрафні санкції за затримку з поверненням позики, а також процентні ставки за користування нею, які знач, но перевищують ринкові. Наслідки такої неуважності, як правило, затягують позичальників у глибоку боргову яму, з якої важко вибратися з малими втратами, оскільки сукупні витрати від такого мікрокредиту, враховуючи всі штрафні санкції та проценти, можуть кратно перевищувати суму позики.