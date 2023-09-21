Спутниковый снимок показал последствия удара по командному пункту россиян в Крыму

https://racurs.ua/n187489-sputnikovyy-snimok-pokazal-posledstviya-udara-po-komandnomu-punktu-rossiyan-v-krymu-foto.html

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«Схеми» опублікували супутниковий знімок від Planet, на якому можна бачити наслідки удару по командному пункту Чорноморського флоту рф біля селища Верхньосадове в окупованому Криму.

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На фото від 21 вересня чітко видно наполовину знищену будівлю. У ній розміщувався 744 центр звʼязку Командування ЧФ росії.

Нагадаємо, що 20 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про успішний удар по командному пункті ЧФ біля Верхньосадового поблизу окупованого Севастополя.

Окупаційні адміністрації Севастополя 20 вересня повідомляли, що у Верхньосадовому та Качі сили російського ППО нібито збили безпілотники, після чого почалася пожежа. Пізніше підконтрольний РФ глава окупаційної влади міста Михайло Развожаєв заявив про «відбиття ракетної атаки». У ГУР МО України коментуючи повідомлення про вибухи заявили, що «продовжується планова робота» по військових об'єктах на півострові.