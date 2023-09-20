Украинская армия разбила ракетами базу Черноморского флота возле Севастополя, когда там находились высшие российские офицеры

https://racurs.ua/n187469-ukrainskaya-armiya-razbila-raketami-bazu-chernomorskogo-flota-vozle-sevastopolya-kogda-tam.html

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Джерела «Громадського» та УП в Службі безпеки України повідомили, що в результаті атаки по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя вранці 20 вересня була уражена жива сила противника та дороговартісні військові системи.

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За даними співрозмовників, по військовій базі в Криму вдарили ракетами. Спецоперацію провели спільно СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ. Удар завдали після того, як СБУ підтвердила, що у військовій частині перебувають командири російського флоту.

Це була спільна спецоперація СБУ, Повітряних сил та ВМС ЗСУ.

Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.

Раніше у ЗСУ підтвердили удар по командному пункті Чорноморського флоту росії поблизу села Верхньосадове, що під Севастополем.