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Ракурс
Британия подозревает пять человек в шпионаже в пользу рф

Британия подозревает пять человек в шпионаже в пользу рф

21 сен 2023, 16:40
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Королівська прокуратура Великої Британії пред’явить обвинувачення п’ятьом громадянам Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь росії.


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Про це повідомляє Sky News.

Як вказує видання, п’ятьох осіб обвинувачують у змові з метою шпигунства.

  • Серед них троє чоловіків і дві жінки:

  • Орлін Русєв, 45 років;

  • Бізер Джамбазов, 41 рік;

  • Катрін Іванова, 31 рік;

  • Іван Стоянов, 31 рік;

  • Ваня Габерова, 29 років.

Їм буде пред’явлено звинувачення в «змові з метою збору інформації, призначеної для прямого або опосередкованого використання ворогом з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави, в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року».

У лютому Руссеву, Джамбазову та Івановій вже були висунуті звинувачення у володінні фальшивими документами, що посвідчують особу, з неправомірними намірами.

Нагадаємо, нещодавно Служба державної безпеки Латвії повідомила про спроби російських спецслужб вербувати біженців з України.

Источник: Ракурс


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