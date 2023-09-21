Британія підозрює п’ятьох осіб у шпигунстві на користь рф - деталі

https://racurs.ua/ua/n187497-brytaniya-pidozruie-p-yatoh-osib-u-shpygunstvi-na-koryst-rf-detali.html

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Королівська прокуратура Великої Британії пред’явить обвинувачення п’ятьом громадянам Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь росії.

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Про це повідомляє Sky News.

Як вказує видання, п’ятьох осіб обвинувачують у змові з метою шпигунства.

Серед них троє чоловіків і дві жінки:

Орлін Русєв, 45 років;

Бізер Джамбазов, 41 рік;

Катрін Іванова, 31 рік;

Іван Стоянов, 31 рік;

Ваня Габерова, 29 років.

Їм буде пред’явлено звинувачення в «змові з метою збору інформації, призначеної для прямого або опосередкованого використання ворогом з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави, в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року».

У лютому Руссеву, Джамбазову та Івановій вже були висунуті звинувачення у володінні фальшивими документами, що посвідчують особу, з неправомірними намірами.

Нагадаємо, нещодавно Служба державної безпеки Латвії повідомила про спроби російських спецслужб вербувати біженців з України.