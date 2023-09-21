Морская пехота ВСУ уничтожила российскую "Гиацинту-Б"

https://racurs.ua/n187498-morskaya-pehota-vsu-unichtojila-rossiyskuu-giacintu-b-video.html

Ракурс

Збройні сили України виявили на полі бою замасковану 152-мм гармату 2А36 «Гіацинт-Б» окупаційної армії росії та знищили її. Момент утилізації військової техніки ворога вдалося зафіксувати на відео.

.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

З його слів, це результат роботи артилеристів морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росії у війні в Україні на ранок 21 вересня склали 274 тис. 470 військових.