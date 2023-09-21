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Морская пехота ВСУ уничтожила российскую "Гиацинту-Б"
Морская пехота ВСУ уничтожила российскую «Гиацинту-Б» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187498-morskaya-pehota-vsu-unichtojila-rossiyskuu-giacintu-b-video.htmlРакурс
Збройні сили України виявили на полі бою замасковану 152-мм гармату 2А36 «Гіацинт-Б» окупаційної армії росії та знищили її. Момент утилізації військової техніки ворога вдалося зафіксувати на відео.
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Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
З його слів, це результат роботи артилеристів морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росії у війні в Україні на ранок 21 вересня склали 274 тис. 470 військових.
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