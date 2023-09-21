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Ракурс
Морская пехота ВСУ уничтожила российскую "Гиацинту-Б"

Морская пехота ВСУ уничтожила российскую «Гиацинту-Б» (ВИДЕО)

21 сен 2023, 16:58
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Збройні сили України виявили на полі бою замасковану 152-мм гармату 2А36 «Гіацинт-Б» окупаційної армії росії та знищили її. Момент утилізації військової техніки ворога вдалося зафіксувати на відео.


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Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

З його слів, це результат роботи артилеристів морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росії у війні в Україні на ранок 21 вересня склали 274 тис. 470 військових.

Источник: Ракурс


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