Зеленский прибыл в Конгресс США - визит Зеленского в США

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Президент Володимир Зеленський 21 вересня прибув до Конгресу США, де має виступити перед сенаторами й провести зустрічі перед переговорами з президентом Джо Байденом у Білому домі.

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Про це повідомляє AP.

Судячи з опублікованих іноземними ЗМІ фото, у Капітолії Зеленського супроводжував лідер демократичної меншості в Палаті представників США Хакім Джеффріс. Під час візиту до Капітолію глава держави має намір поспілкуватися з лідерами Республіканської та Демократичної партій в обох палатах Конгресу. «Голос Америки» вказує, що у кімнаті, де відбуватиметься закрита зустріч, висить синьо-жовтий прапор, підписаний українськими бійцями з передової у Бахмуті, який торік був подарований Конгресу.

Після цього він проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.

Нагадаємо, це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.