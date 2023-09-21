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Ракурс
Зеленский прибыл в Конгресс США - визит Зеленского в США

Зеленский прибыл в Конгресс США (ФОТО, ВИДЕО)

21 сен 2023, 17:41
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Президент Володимир Зеленський 21 вересня прибув до Конгресу США, де має виступити перед сенаторами й провести зустрічі перед переговорами з президентом Джо Байденом у Білому домі.


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Про це повідомляє AP.

Судячи з опублікованих іноземними ЗМІ фото, у Капітолії Зеленського супроводжував лідер демократичної меншості в Палаті представників США Хакім Джеффріс. Під час візиту до Капітолію глава держави має намір поспілкуватися з лідерами Республіканської та Демократичної партій в обох палатах Конгресу. «Голос Америки» вказує, що у кімнаті, де відбуватиметься закрита зустріч, висить синьо-жовтий прапор, підписаний українськими бійцями з передової у Бахмуті, який торік був подарований Конгресу.

Зеленський у США / Фото: "Голос Америки"

Після цього він проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.

Нагадаємо, це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Источник: Ракурс


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