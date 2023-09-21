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Зеленский прибыл в Конгресс США - визит Зеленского в США
Зеленский прибыл в Конгресс США (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n187500-zelenskiy-pribyl-v-kongress-ssha-foto-video.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 21 вересня прибув до Конгресу США, де має виступити перед сенаторами й провести зустрічі перед переговорами з президентом Джо Байденом у Білому домі.
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Про це повідомляє AP.
Судячи з опублікованих іноземними ЗМІ фото, у Капітолії Зеленського супроводжував лідер демократичної меншості в Палаті представників США Хакім Джеффріс. Під час візиту до Капітолію глава держави має намір поспілкуватися з лідерами Республіканської та Демократичної партій в обох палатах Конгресу. «Голос Америки» вказує, що у кімнаті, де відбуватиметься закрита зустріч, висить синьо-жовтий прапор, підписаний українськими бійцями з передової у Бахмуті, який торік був подарований Конгресу.
Після цього він проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.
Нагадаємо, це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
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