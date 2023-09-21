Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський прибув в Конгрес США

Зеленський прибув у Конгрес США (ФОТО, ВІДЕО)

21 вер 2023, 17:41
999

Президент Володимир Зеленський 21 вересня прибув до Конгресу США, де має виступити перед сенаторами й провести зустрічі перед переговорами з президентом Джо Байденом у Білому домі.


.

Про це повідомляє AP.

Судячи з опублікованих іноземними ЗМІ фото, у Капітолії Зеленського супроводжував лідер демократичної меншості в Палаті представників США Хакім Джеффріс. Під час візиту до Капітолію глава держави має намір поспілкуватися з лідерами Республіканської та Демократичної партій в обох палатах Конгресу. «Голос Америки» вказує, що у кімнаті, де відбуватиметься закрита зустріч, висить синьо-жовтий прапор, підписаний українськими бійцями з передової у Бахмуті, який торік був подарований Конгресу.

Зеленський у США / Фото: "Голос Америки"

Після цього він проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.

Нагадаємо, це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів